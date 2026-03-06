Добровольцы из Москвы сшили и отправили в зону СВО подсумки для служебных собак

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Это специальные жилеты-аптечки, предназначенные для хранения медицинских препаратов.

Добровольцы отправили в зону СВО подсумки для собак

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Тема:
Спецоперация

Участники объединения «Молодогвардеец» добровольческой организации «Золотые руки ангела» отправили в зону специальной военной операции (СВО) 50 медицинских подсумков для служебных собак. Это первая партия амуниции, изготовленная активистами по прямым запросам кинологов. Все изделия успешно прошли испытания в кинологическом центре. Сейчас ребята приступили к разработке защитной обуви для животных.

Первыми приходят на помощь

В зоне СВО служат десятки собак, которые помогают бойцам выполнять различные задачи. Они нуждаются в экипировке, которая обеспечила бы дополнительную защиту и помогла действовать эффективнее.

«Молодогвардейцы» не просто усовершенствовали стандартную экипировку для животных. Они увеличили размеры амуниции, чтобы в нее можно было положить максимум необходимых препаратов и перевязочных материалов. Также выбрали более жесткую ткань и использовали специальную систему липучек, позволяющую доставать содержимое подсумков одной рукой, не совершая лишних движений.

«Сегодня собаки, как и в годы Великой Отечественной войны, выполняют на передовой самые разные задачи: минно-разыскные, разведывательные, санитарные. Армейский жилет-аптечка для собак-медиков состоит из двух подсумков. Собака способна пройти там, где человеку это сделать трудно», — рассказала руководитель кунцевского отделения «Молодогвардеец» Амира Магомедова.

Проверено специалистами

Для проведения испытаний опытных образцов активисты обратились в кинологический центр детского парка «Фили», которым руководит Алексей Ефремов — кинолог с 20-летним стажем. Он регулярно ездит в зону СВО.

Специалисты устроили тренировки для служебных собак, надев на них амуницию. Животные бегали, выполняли команды и демонстрировали свой основной навык: подползали к условному раненому и подставляли бок, позволяя взять из подсумка необходимое.

После испытаний первую партию медицинских подсумков отправили в Белгород, откуда они поступят на передовую. Активисты регулярно собирают обратную связь от кинологов, чтобы скорректировать свои изделия. Планируется, что после завершения работы над ними объемы партий увеличат.

Тема:
Спецоперация
6 мар
Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
6 мар
«Ураган» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 мар
«Мста-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ Лучшее видео из зоны СВО
5 мар
РФ и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200
5 мар
Расчеты БПЛА обеспечили прикрытие для штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
5 мар
Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 мар
«Ураган» уничтожил боевиков ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
4 мар
«Торнадо-С» прошелся по ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
3 мар
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области
3 мар
Пункты сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО открылись в библиотеках ЮАО
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:31
Война на истощение: США рискуют исчерпать ресурсы в войне с Ираном
10:24
КСИР: Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю
10:20
Путин поздравил Валентину Терешкову с с 89-летием
10:12
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
9:56
Гимнастка Мария Борисова выиграла два золота на чемпионате России в Москве
9:56
Лидер по встречам с НЛО: где чаще всего видят инопланетян

Сейчас читают

Измены, инсульт и поздняя любовь: трагедии в жизни Татьяны Булановой
Кексики с сюрпризом, антибиотики и миллионы: новая роль Ани Семенович
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото