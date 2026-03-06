Снег обернется потопом: российские регионы готовятся к рекордным паводкам

Эфирная новость

Повышены риски наводнения по всей стране — от Камчатки до Мурманской области и Москвы.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Паводки в регионах России Погода

Российские регионы готовятся к рекордным паводкам

В России готовятся к рекордным паводкам. Все из-за аномальных снегопадов, которые обрушились на регионы этой зимой.

На Камчатке уже утвердили план борьбы со стихией, там готовят грунт, песок и материалы для дамб, чистят русла рек, укрепляют берег. Повышенный риск наводнения прогнозируют в Сибири. Под ударом — Кемеровская, Новосибирская, Томская области, а также Алтай и Красноярский край.

На Северо-Западе страны в зоне риска Мурманская область. Под воду может уйти также большая часть Центральной России, в том числе столичный регион. Собственникам загородных домов, которые живут в низине или вблизи рек, рекомендуют заранее проверить работу ливневок и других систем отвода воды.

Климатолог Дарья Гущина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, когда в Москве растает снег и стоит ли ждать жаркого лета после аномально снежной зимы.

По словам профессора кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарьи Гущиной, рекордная высота сугробов не даст снегу сойти быстро, однако точные сроки зависят от погоды в конце марта — начале апреля, которую пока нельзя спрогнозировать.

Паводки в регионах России
