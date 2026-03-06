США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Иране

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 66 0

Погибли не менее 20 человек.

США и Израиль ударили по детской площадке в Иране

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Fаrs: США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Иране

США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Зибашехре — пригороде города Шираз на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Погибшими числятся не менее 20 иранцев, пострадавшими — около 30. Среди погибших есть двое работников службы скорой помощи, добавляют в агентстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что эмиратский миллиардер Халаф Ахмад аль Хабтур потребовал от президента США Дональда Трампа объяснений из-за Ирана. Бизнесмен жестко раскритиковал действия американского лидера.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
