Российские войска освободили населенный пункт Сосновое в ДНР
Армия РФ продолжает продвижение в Донецкой народной республике.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Армия России продолжает продвижение в Донецкой народной республике. В ходе активных наступательных действий подразделения Вооруженных сил РФ установили контроль над селом Сосновое. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Накануне, 4 марта, военнослужащие группировки войск «Запад» также освободили населенный пункт Яровая на территории ДНР. Кроме того, подразделения группировки добились продвижения в районах Лозового, Яцковки, Рубцов, Святогорска и Красного Лимана.
За минувшие сутки противник в зоне ответственности группировки «Запад» потерял более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая одну 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.
Также уничтожены три склада с боеприпасами украинских формирований.
Подразделения группировок «Центр» и «Юг» заняли новые позиции в районах Приюта, Гришино, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого, Липовки, Калеников, Славянска, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Кривой Луки, Рай-Александровки и Голубовки в ДНР.
Группировка «Север» улучшила положение на передовой у Грабовского, Хотени, Новой Сечи, Катериновки и Мирополья в Сумской области, а также под Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским в Харьковской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
