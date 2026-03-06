Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось

Движение судов через стратегически важный Ормузский пролив практически полностью прекратилось из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC).

Из двух зафиксированных за сутки судов ни одно не было нефтеналивным танкером.

«Это фактически означает почти полную приостановку коммерческого судоходства», — говорится в сообщении.

Ормузский пролив — это узкий коридор между Оманом и Ираном шириной всего 33 километра. Это «главная артерия» мировой энергетики, через которую проходит около 20% всех мировых поставок нефти. После начала американо-израильских ударов Иран предупредил о возможности полной блокировки пролива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нефть выросла в цене. Причиной стали удары США и Израиля по Ирану. Аналитики предупредили, что если военный конфликт продолжится, черное золото будет только дорожать.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.