Иран атаковал танкер под флагом США у берегов Кувейта

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

На судне вспыхнул пожар.

Какие удары нанес Иран по нефтяным суднам США

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Тема:
Война в Иране

Иран нанес удар по нефтяному танкеру под флагом США. Об этом сообщает центральный штаб армии исламской республики.

Атака произошла в северной части Персидского залива, недалеко от побережья Кувейта. На борту судна вспыхнул пожар.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погибло почти все высшее руководство страны. Среди убитых — верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

Иран не стал медлить с ответными действиями и начал наносить удары по территории Израиля, американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах региона.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичной атаке бойцами военно-морских сил КСИР на американский танкер. Судно также было поражено в северной части Персидского залива и получило серьезные повреждения.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

