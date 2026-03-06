Иран атаковал танкер под флагом США у берегов Кувейта

Иран нанес удар по нефтяному танкеру под флагом США. Об этом сообщает центральный штаб армии исламской республики.

Атака произошла в северной части Персидского залива, недалеко от побережья Кувейта. На борту судна вспыхнул пожар.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погибло почти все высшее руководство страны. Среди убитых — верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

Иран не стал медлить с ответными действиями и начал наносить удары по территории Израиля, американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах региона.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичной атаке бойцами военно-морских сил КСИР на американский танкер. Судно также было поражено в северной части Персидского залива и получило серьезные повреждения.

