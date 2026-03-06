«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Россиянам вернут деньги из-за сложившейся ситуации.

Как улететь в Россию из ОАЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами до 31 марта в связи с событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском заливе», — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании подчеркнули, что для вывоза пассажиров из страны на Ближнем Востоке "Аэрофлот" совершит до 11 марта 19 рейсов.

По данным перевозчика, сейчас в ОАЭ находятся свыше семи тысяч клиентов «Аэрофлота». Пассажирам отмененных рейсов в Эмираты или из ОАЭ вернут денежные средства в полном объеме. 

«Для граждан РФ, у которых нет на руках ранее приобретенных билетов на рейсы „Аэрофлота“ из ОАЭ в Москву, — ожидается, что на рейсах 9, 10 и 11 марта будут свободные места, и авиакомпания может открыть продажу билетов на эти даты», — сказано в тексте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация рекомендовала временно прекратить реализацию билетов в страны Ближнего Востока. Ограничения введены для минимизации рисков для пассажиров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мар
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
6 мар
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
6 мар
Армия Израиля уничтожила подземный бункер Али Хаменеи
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек
6 мар
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии
6 мар
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
6 мар
Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте
6 мар
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
19:37
Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
19:27
Раскрыта причина ограничений на снятие крупных сумм наличных в банке
19:18
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
19:09
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
19:00
Не спешить с выводами и заметить знаки: таро-прогноз на неделю со 9 по 15 марта

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить