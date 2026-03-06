«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами до 31 марта в связи с событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском заливе», — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании подчеркнули, что для вывоза пассажиров из страны на Ближнем Востоке "Аэрофлот" совершит до 11 марта 19 рейсов.

По данным перевозчика, сейчас в ОАЭ находятся свыше семи тысяч клиентов «Аэрофлота». Пассажирам отмененных рейсов в Эмираты или из ОАЭ вернут денежные средства в полном объеме.

«Для граждан РФ, у которых нет на руках ранее приобретенных билетов на рейсы „Аэрофлота“ из ОАЭ в Москву, — ожидается, что на рейсах 9, 10 и 11 марта будут свободные места, и авиакомпания может открыть продажу билетов на эти даты», — сказано в тексте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация рекомендовала временно прекратить реализацию билетов в страны Ближнего Востока. Ограничения введены для минимизации рисков для пассажиров.

