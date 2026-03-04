Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток

Отечественным авиаперевозчикам рекомендовали воздержаться от реализации билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

«Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в страны Ближнего Востока. Рекомендация касается продажи билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ», — говорится в сообщении.

Ограничения решили ввести для минимизации всех рисков для пассажиров из-за текущей геополитической ситуации. При этом процесс возвращения россиян из стран региона продлится до 14 марта включительно.

В министерстве также подчеркнули, что 2 и 3 марта с Ближнего Востока вывезли порядка шести тысяч россиян, а 4 марта в страну вернутся еще более семи тысяч граждан.

События на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля после начала Вашингтоном и Тель-Авивом военных действий против Ирана. Были нанесены удары по почти 500 различным целям. Тегеран ответил на атаку ракетно-дроновыми ударами по Израилю и американским военным базам США на Ближнем Востоке.

Эскалация конфликта привела к тому, что страны региона закрыли воздушное пространство для пассажирских самолетов, а тысячи пассажиров из разных стран, включая Россию, не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов и переноса рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские туристы застряли на круизном лайнере Celestial Journey в Катаре. Корабль должны был завершить свое путешествие в Дубае утром 2 марта, однако он уже несколько суток стоит в порту Дохи.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.