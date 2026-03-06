Азербайджан обвинил Иран в подготовке терактов в стране

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 60 0

Среди целей возможных атак назвали нефтепровод в Баку.

Азербайджан обвинил Иран в подготовке терактов

Фото: www.globallookpress.com/ HOCH ZWEI

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

В Азербайджане предотвратили подготовку Корпусом стражей исламской революции (КСИР) терактов и сбора разведывательной информации. Об этом сообщил канал Az tv со ссылкой на службу госбезопасности закавказской республики.

«В результате комплексных контрразведывательных мер Служба государственной безопасности предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации, запланированные в Азербайджане спецслужбой Исламской Республики Иран», — заявили силовики.

В спецслужбах уточнили, что объектами атак должны были стать посольство Израиля, синагога, один их лидеров общины горских евреев, а также нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, через который идут поставки азербайджанского сырья в еврейское государство.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы Аракчи заявил о стремлении к добрососедству с Азербайджаном после инцидента с падением иранских дронов в аэропорту Нахичевани.

Из-за падения иранских беспилотников пострадали четыре человека, получили повреждение гражданские объекты. Один из безпилотников попал в здание терминала аэропорта Нахичевани. Из-за чего строение получило повреждения. Еще один БПЛА упал недалеко от здания школы в селе Шакарабад. И взрослых, и детей экстренно эвакуировали.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мар
План на любой случай: почему Иран устоял после убийства Хаменеи
6 мар
«Не хотят»: аналитик Фарандж о возможности создания ядерной бомбы Ираном
6 мар
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
6 мар
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
6 мар
«Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном
6 мар
«Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
6 мар
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
6 мар
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
6 мар
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
6 мар
Война Израиля и США против Ирана: главные события дня
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
План на любой случай: почему Иран устоял после убийства Хаменеи
22:23
Будет новый кратер? Столкнется ли угрожающий Земле астероид с Луной
22:11
Киев отправит боевиков защищать объекты США на Ближнем Востоке
22:00
Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
21:49
«Еще несколько недель»: Рубио назвал сроки военной операции против Ирана
21:38
«Не хотят»: аналитик Фарандж о возможности создания ядерной бомбы Ираном

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить