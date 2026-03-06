Азербайджан обвинил Иран в подготовке терактов в стране
Среди целей возможных атак назвали нефтепровод в Баку.
Фото: www.globallookpress.com/ HOCH ZWEI
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Азербайджане предотвратили подготовку Корпусом стражей исламской революции (КСИР) терактов и сбора разведывательной информации. Об этом сообщил канал Az tv со ссылкой на службу госбезопасности закавказской республики.
«В результате комплексных контрразведывательных мер Служба государственной безопасности предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации, запланированные в Азербайджане спецслужбой Исламской Республики Иран», — заявили силовики.
В спецслужбах уточнили, что объектами атак должны были стать посольство Израиля, синагога, один их лидеров общины горских евреев, а также нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, через который идут поставки азербайджанского сырья в еврейское государство.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы Аракчи заявил о стремлении к добрососедству с Азербайджаном после инцидента с падением иранских дронов в аэропорту Нахичевани.
Из-за падения иранских беспилотников пострадали четыре человека, получили повреждение гражданские объекты. Один из безпилотников попал в здание терминала аэропорта Нахичевани. Из-за чего строение получило повреждения. Еще один БПЛА упал недалеко от здания школы в селе Шакарабад. И взрослых, и детей экстренно эвакуировали.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 мар
- План на любой случай: почему Иран устоял после убийства Хаменеи
- 6 мар
- «Не хотят»: аналитик Фарандж о возможности создания ядерной бомбы Ираном
- 6 мар
- Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
- 6 мар
- Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
- 6 мар
- «Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном
- 6 мар
- «Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
- 6 мар
- «Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
- 6 мар
- Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
- 6 мар
- «Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
- 6 мар
- Война Израиля и США против Ирана: главные события дня
Читайте также
93%
Нашли ошибку?