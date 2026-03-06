Лишить народной поддержки: раскрыта тактика США и Израиля в Ливане

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 68 0

Политический аналитик предупреждает, что сделать это не так уж и просто, ведь история ливанского сопротивления слишком долгая.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Аналитик Фарадж: США и Израиль стремятся лишить «Хезболлу» народной поддержки

Израиль сменил тактику войны против ливанской группировки «Хезболла», однако сопротивление уже адаптировалось к новым условиям. Политический аналитик телеканала «Аль-Маядин» Мохаммед Фарадж эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал о том, какие цели на самом деле преследуют США и Израиль в Ливане.

По словам эксперта, после 2006 года израильская стратегия значительно изменилась. Теперь она строится на максимальном сокращении дистанции между разведкой и ударом. Одним из примеров стали взрывы пейджеров и последовательные убийства лидеров «Хезболлы», включая Хасана Насраллу.

«Их гипотеза заключалась в том, чтобы дестабилизировать руководство „Хезболлы“, и это вызвало серьезный шок в 2024 году для сопротивления в Ливане. Разница нынешней войны в том, что исламское сопротивление в Ливане сумело преодолеть и поглотить этот шок», — пояснил аналитик.

Одной из главных задач США и Израиля эксперт называет попытку лишить «Хезболлу» народной поддержки. Массовое перемещение населения из южных районов Ливана — это способ создать искусственный разрыв между политическим крылом движения и обычными жителями.

Однако, по мнению аналитика, сделать это крайне сложно, так как история поддержки сопротивления в Ливане слишком долгая и прочная. Все попытки посеять раздор пока наталкиваются на противодействие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Израиль начал операцию против группировки «Хезболла» в Ливане, заявив, что движение атакует израильскую территорию и поддерживает Иран. С начала боевых действий погибли как минимум 123 человека, а более 100 тысяч человек уже покинули южные районы Ливана.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
