Лишить народной поддержки: раскрыта тактика США и Израиля в Ливане
Политический аналитик предупреждает, что сделать это не так уж и просто, ведь история ливанского сопротивления слишком долгая.
Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Аналитик Фарадж: США и Израиль стремятся лишить «Хезболлу» народной поддержки
Израиль сменил тактику войны против ливанской группировки «Хезболла», однако сопротивление уже адаптировалось к новым условиям. Политический аналитик телеканала «Аль-Маядин» Мохаммед Фарадж эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал о том, какие цели на самом деле преследуют США и Израиль в Ливане.
По словам эксперта, после 2006 года израильская стратегия значительно изменилась. Теперь она строится на максимальном сокращении дистанции между разведкой и ударом. Одним из примеров стали взрывы пейджеров и последовательные убийства лидеров «Хезболлы», включая Хасана Насраллу.
«Их гипотеза заключалась в том, чтобы дестабилизировать руководство „Хезболлы“, и это вызвало серьезный шок в 2024 году для сопротивления в Ливане. Разница нынешней войны в том, что исламское сопротивление в Ливане сумело преодолеть и поглотить этот шок», — пояснил аналитик.
Одной из главных задач США и Израиля эксперт называет попытку лишить «Хезболлу» народной поддержки. Массовое перемещение населения из южных районов Ливана — это способ создать искусственный разрыв между политическим крылом движения и обычными жителями.
Однако, по мнению аналитика, сделать это крайне сложно, так как история поддержки сопротивления в Ливане слишком долгая и прочная. Все попытки посеять раздор пока наталкиваются на противодействие.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Израиль начал операцию против группировки «Хезболла» в Ливане, заявив, что движение атакует израильскую территорию и поддерживает Иран. С начала боевых действий погибли как минимум 123 человека, а более 100 тысяч человек уже покинули южные районы Ливана.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 мар
- Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
- 6 мар
- ВМС Ирана выпустили ракету в сторону американского авианосца Abraham Lincoln
- 6 мар
- Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом
- 6 мар
- Израиль атаковал позиции миротворцев ООН в Ливане
- 6 мар
- План на любой случай: почему Иран устоял после убийства Хаменеи
- 6 мар
- «Еще несколько недель»: Рубио назвал сроки военной операции против Ирана
- 6 мар
- Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
- 6 мар
- «Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном
- 6 мар
- «Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
- 6 мар
- «Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
Читайте также
93%
Нашли ошибку?