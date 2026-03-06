Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Россия настаивает на мирном урегулировании конфликта на Ближнем Восток.

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Война в Иране

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Об этом 6 марта сообщается на сайте Кремля.

«В ходе разговора президент РФ выразил коллеге глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, его семьи, а также представителей военно-политического руководства страны и гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Путин подтвердил принципиальную позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и возвращения к политико-дипломатическому урегулированию. Он также отметил, что поддерживает постоянный контакт с лидерами государств Персидского залива.

Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом и подробно проинформировал о развитии ситуации в нынешней острой фазе конфликта. Лидеры договорились продолжать контакты по различным каналам.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иранская сторона заявила о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Так в конфликт оказались втянуты многие государства.

МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала Вашингтон, Тель-Авив и Тегеран прекратить боевые действия и вернуться к мирному урегулированию ситуации.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Война в Иране
