Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

К тушению привлечены почти 100 человек.

Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали Краснодарский край. В результате на территории нефтебазы в Армавире начался пожар. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

«В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА», — сказано в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. К тушению пожара привлечены 26 машин специальной техники, а также 91 человек.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

Ранее 5-tv.ru писал, что при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области пострадал один человек. Раненый был госпитализирован. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 мар
Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 мар
Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь
6 мар
Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
6 мар
ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
5 мар
Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
5 мар
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
4 мар
Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
2 мар
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
2 мар
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
2 мар
Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Трамп похвалил переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином
0:33
Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
0:19
Сергей Безруков в 2026 году не будет набирать курс во ВГИК
0:00
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
0:00
«Подарок верящим в меня людям»: SHAMAN выпустил песню к 8 марта
23:40
Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

Сейчас читают

«Все мои предательства»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить