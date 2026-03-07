Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 89 0

Раненого доставили в больницу.

Последствия удара БПЛА в Самарской области 7 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Мирный житель пострадал при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Раненый госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава региона. Также Федорищев уточнил, что в ночь с 6 на 8 марта над Самарской областью обезвредили пять украинских БПЛА.

По словам губернатора, повреждений на производствах, в гражданской инфраструктуре в и жилых домах нет.

Ранее силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 мар
Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь
6 мар
Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
6 мар
ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
5 мар
Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
5 мар
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
4 мар
Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
2 мар
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
2 мар
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
2 мар
Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
1 мар
Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
