Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области

Мирный житель пострадал при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Раненый госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава региона. Также Федорищев уточнил, что в ночь с 6 на 8 марта над Самарской областью обезвредили пять украинских БПЛА.

По словам губернатора, повреждений на производствах, в гражданской инфраструктуре в и жилых домах нет.

Ранее силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем.

