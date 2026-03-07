Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области

Раненого доставили в больницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мирный житель пострадал при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Раненый госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава региона. Также Федорищев уточнил, что в ночь с 6 на 8 марта над Самарской областью обезвредили пять украинских БПЛА.
По словам губернатора, повреждений на производствах, в гражданской инфраструктуре в и жилых домах нет.
Ранее силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в обращении к нации в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны из ракетных систем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 мар
- Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь
- 6 мар
- Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
- 6 мар
- ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
- 5 мар
- Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
- 5 мар
- Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
- 4 мар
- Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
- 2 мар
- Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
- 2 мар
- Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
- 2 мар
- Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
- 1 мар
- Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
Читайте также
93%
Нашли ошибку?