Свыше 70 беспилотников сбито над регионами РФ за ночь

Больше всего дронов были ликвидированы над Астраханской областью и Республикой Крым.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы ПВО России сбили 72 украинских беспилотника над регионами страны за ночь с 7 на 8 марта. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявило ведомство.
Больше всего дронов (20) были ликвидированы над Астраханской областью и Республикой Крым, еще 14 — в небе над Ростовской областью, восемь — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Краснодарского края, три сбито над территорией Курской области, еще два — над территорией Волгоградской области и один дрон — над акваторией Азовского моря.
Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.
