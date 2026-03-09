Контактная линия на ж/д станции Лоо под Сочи повреждена в результате атаки БПЛА

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Восьмого марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены 27 дронов, по всей России — 170.

Линия на ж/д станции Лоо под Сочи повреждена дроном ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Контактная линия железнодорожных путей на станции Лоо под Сочи была повреждена в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия. Специалисты оперативно прибыли на место, последствия ликвидированы. Принимаются оперативные меры для предотвращения задержек поездов», — заявил он.

По словам мэра, в ходе отражения атаки силами военных все угрожавшие городу цели были уничтожены. Обошлось без жертв и пострадавших, объекты инфраструктуры остались невредимы. В некоторых районах Сочи были обнаружены фрагменты сбитых дронов. В поселке Ахтырском Абинского района обломки разбили окна в пяти квартирах, из-за упавших осколков БПЛА оцепили одну из улиц.

Прошутин отметил, что в Адлерском районе осколками было повреждено остекление следовавшего по маршруту рейсового автобуса. В момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не получил ранений.

«Все экстренные службы сработали оперативно и профессионально. Сохраняем бдительность», — заключил глава города.

Восьмого марта Прошунин предупредил жителей Сочи об угрозе атаки беспилотников, призвал покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах до отмены тревоги. Туристам, которые готовятся к вылету, мэр посоветовал оставаться в гостиницах и следить за ситуацией. В аэропорту около полутора часов действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Минобороны РФ, в этот день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 18:00 уничтожили в небе над Краснодарским краем 27 беспилотников. Еще пять — над акваторией Азовского моря, четыре — над Черным морем и три — над Крымом. Всего над регионами страны в указанный период были сбиты 170 украинских дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супружеская пара погибла в результате атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области, в момент прямого попадания снаряда они находились в машине, с ними — двое несовершеннолетних детей.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
