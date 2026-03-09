Турция отправит истребители F-16 на Северный Кипр
Шесть боевых самолетов будут способствовать обеспечению безопасности в регионе.
Фото: www.globallookpress.com/Piroschka Van De Wouw
Турция намерена разместить шесть истребителей F-16 на Северном Кипре. Об этом сообщает NTV.
Эта инициатива рассматривается для обеспечения безопасности республики, учитывая последних события в регионе.
Ранее сообщалось, что на британской базе на Кипре прогремел взрыв. Кроме того, международный аэропорт Пафоса на острове был полностью эвакуирован. Ситуация привела к массовым сбоям в авиасообщении. На прошлой неделе только за понедельник в аэропортах Ларнаки и Пафоса было отменено до 60 рейсов. Ситуация в регионе накаляется из-за вооруженного конфликта между Израилем, США и Ираном.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
