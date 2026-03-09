Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 9 марта

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся с военной операции США и Израиля против Ирана, продолжается уже десятый день.

Новый лидер

9 марта стало известно имя нового верховного лидера Ирана. Как сообщает агентство Fars, пост занял Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому главе республики.

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — отметил российский лидер.

Ливан и Дом русской культуры

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале ограниченной наземной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана.

«Перед входом наземных войск была применена огневая мощь, и многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли», — уточняется в пресс-службе военного ведомства страны.

По данным ливанского Минздрава, число погибших с начала эскалации приближается к 400, более тысячи человек ранены.

Боевые действия в регионе затронули и объекты, связанные с Россией. Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по городу Набатия на юге Ливана, в результате которого был полностью уничтожен Дом русской культуры. По словам директора центра Асаада Дии, учреждение работало с 2004 года, там обучали русскому языку, музыке и танцам. Сотрудники были эвакуированы, поэтому при обстреле никто не пострадал.

Северный Кипр и Турция

Конфликт стремительно расширяет географию. На британской базе на Кипре прогремел мощный взрыв, международный аэропорт Пафоса экстренно эвакуировали. Это вызвало глобальный сбой в авиасообщении. На этом фоне Турция приняла решение разместить шесть истребителей F-16 на Северном Кипре, сообщает NTV.

Тревожные новости сегодня приходили и из самой Турции — в небе над провинцией Газиантеп силы ПВО НАТО уничтожили баллистическую ракету, выпущенную, предположительно, из Ирана. Фрагменты боеприпаса упали на юго-востоке Турции, жертв нет. Следом была сбита и вторая ракета.

«Уничтожить способность Ирана запускать ракеты»

Меж тем, военно-морские силы (ВМС) США перешли к атакам, предположительно, по нефтяным танкерам Ирана, сообщает издание Clash Report. В Персидском заливе американские силы атаковали три судна. Два из них находились у побережья Бандер-Ленге, третье — в районе Бандер-Конга.

КСИР, в свою очередь, нанес массированные удары по стратегическим базам США в регионе, а также по военным объектам Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы.

Итогом дня может стать заявление госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что целью миссии в Иране является полное уничтожение способности этого государства запускать ракеты. При этом он отметил, что американцы воспринимают правительство исламской республики не иначе как террористический режим.

