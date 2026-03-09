Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 63 0

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также атаковал военные объекты в Израиле.

Какие объекты США и Израиля атаковал Иран 9 марта

Фото: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран нанес массированные удары по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

Атака иранской армии также пришлась на военные объекты Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы. 

Конфликт на Ближнем Востоке 

Массированные удары стали ответом на военную операцию США и Израиля против Ирана, начатую 28 февраля. Во время атак погибли члены высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера Али Хаменеи. 

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не намерен идти на сделки с Ираном. Он подчеркнул, что будет действовать до полной капитуляции противника. 

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) осудило действия США и Израиля, призвав стороны немедленно вернуться к мирному урегулированию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране выбрали нового лидера. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

Тема:
Война в Иране
9 мар
Баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией
9 мар
Ливан заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем
9 мар
Иран атаковал беспилотниками базу и склады оборудования США на Ближнем Востоке
9 мар
Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана
9 мар
США и Израиль просчитались: политолог о сплоченности элит Ирана
9 мар
США могли нанести удар по школе в Иране крылатой ракетой Tomahawk
9 мар
В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за «сотрудничество с врагом»
9 мар
Нефтяная компания Бахрейна заявила о форс‑мажоре после взрывов на НПЗ
9 мар
Турция отправит истребители F-16 на Северный Кипр
9 мар
Израиль атаковал места производства ракетных двигателей и пусковые установки дальнобойных ракет Ирана
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
16:52
Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке
16:48
Улыбка без мифов: что нужно знать о профессиональном отбеливании зубов
16:32
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
16:04
Рассадник бактерий: чем опасны лейки и шланги для душа
15:41
Московская верфь позволила сократить время обслуживания речного транспорта столицы

Сейчас читают

«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце
«Выгорело дотла»: последствия обстрела ВСУ района в Донецке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить