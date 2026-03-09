Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке
Корпус стражей исламской революции (КСИР) также атаковал военные объекты в Израиле.
Фото: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Иран нанес массированные удары по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Атака иранской армии также пришлась на военные объекты Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы.
Конфликт на Ближнем Востоке
Массированные удары стали ответом на военную операцию США и Израиля против Ирана, начатую 28 февраля. Во время атак погибли члены высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не намерен идти на сделки с Ираном. Он подчеркнул, что будет действовать до полной капитуляции противника.
Министерство иностранных дел России (МИД РФ) осудило действия США и Израиля, призвав стороны немедленно вернуться к мирному урегулированию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране выбрали нового лидера. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы Али Хаменеи.
