«Уничтожить способность запускать ракеты»: Рубио о миссии США в Иране

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 107 0

Белый дом воспринимает правительство исламской республики исключительно как террористический режим.

Когда закончится война в Иране — комментарий США

Фото: Reuters/Vantor

Тема:
Война в Иране

Марко Рубио назвал главную миссию США в Иране

Цель миссии США в Иране — уничтожить способность этого государства запускать ракеты. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», — дополнил чиновник.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что США воспринимает иранское правительство не иначе как террористический режим.

Конфликт на Ближнем Востоке

28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию в Иране, атаковав территорию исламской республики. Во время атак погибли члены высшего руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не намерен идти на сделки с Ираном. Он подчеркнул, что будет действовать до полной капитуляции противника.

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) осудило действия США и Израиля, призвав стороны немедленно вернуться к мирному урегулированию.

Тема:
Война в Иране
