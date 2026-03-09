Трамп заявил об отсутствии планов по вводу войск в Иран

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Президент США отметил, что решение о введении войск в Иран ещё не принято и что страна пока не готова к этому шагу.

Фото: www.globallookpress.com/Friso Gentsch/dpa

Трамп: США не рассматривают ввод войск в Иран

Соединенные Штаты на данный момент не рассматривают возможность ввода своих войск в Иран. В интервью газете The New York Post президент США Дональд Трамп уточнил, что решение о размещении американских сил на ядерном объекте в Иране не принято.

«Мы еще не приняли никакого решения по этому поводу. Мы еще очень далеки от этого», — заявил Трамп.

Американский президент также высказал недовольство по поводу избрания верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, однако не стал раскрывать дальнейшие планы США в отношении иранского лидера.

«Я вам не скажу», — добавил Трамп, избегая конкретных комментариев по этому поводу.

Одновременно с этим, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что главной целью США в Иране является разрушение способности Ирана запускать ракеты. Он уточнил, что операция, если она будет проведена, будет сопровождаться «подавляющей силой и высокой точностью». Также, по словам Рубио, иранское правительство представляет собой «террористический режим».

