Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон обратился к своей аудитории с призывом молиться за спасение человечества. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен», — высказался Карлсон.

Обращение Карлсона последовало после конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства раскритиковал 5 марта телеведущего за несогласие с операцией в Иране и исключил его из организации MAGA (Make America Great Again). В своем заявлении Трамп отметил, что Карлсон «сбился с пути» и больше не имеет отношения к движению, которое, по словам президента, призвано «спасать страну и делать ее великой».

Параллельно американские официальные лица делали заявления о действиях США в Иране. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что цель миссии США заключается в уничтожении способности Ирана запускать ракеты. По его словам, операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью», а иранское руководство рассматривается как «террористический режим».

