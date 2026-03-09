Трамп допустил установление контроля США над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном установлении контроля над Ормузским проливом. Об этом 9 марта он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

«Президент также заявил, что пролив сейчас открыт, и утверждал, что корабли заходят в него, но сказал, что он все еще «думает о его захвате», — говорится в публикации.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, завязанная на Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. По его словам, хранилища в регионе заполняются невывезенной нефтью, а маршрут фактически закрыт.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что вечером 9 марта состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, где особое внимание уделили ситуации вокруг Ирана. Беседа длилась около часа и носила конструктивный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о неизбежном падении цен на нефть после ликвидации ядерной угрозы со стороны Ирана. Соответствующую запись он опубликовал в своей социальной сети Truth Social, выразив абсолютную уверенность в своем прогнозе и назвав ошибочным любое иное мнение.

По словам американского лидера, временный рост стоимости энергоносителей является незначительной платой за обеспечение глобальной безопасности. Он подчеркнул, что достижение мира и безопасности для Соединенных Штатов и всего мира стоит этих издержек.

Накануне в прессе появились данные о резком скачке цен на топливо в США после эскалации конфликта. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию, за неделю, прошедшую с начала военной операции против Ирана, бензин подорожал на 14%, достигнув максимальной отметки с 2024 года — 3,41 доллара за галлон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.