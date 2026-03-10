«Русские снова в деле»: РФ вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране

Наше «черное золото» стало наиболее востребовано.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Unheard: Россия вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране
Россия вернулась на мировой рынок нефти из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщило британское издание Unheard.
«Русские снова в деле», — подчеркивается в материале.
Упомянуло издание и об угрозе Москвы приостановить поставки «черного золота» в Европу. При этом российская нефть на фоне ситуации на Ближнем Востоке стала наиболее востребованной на рынке.
Отметили в британских СМИ и то, что спустя всего неделю после начала вооруженного противостояния с Ираном, в мире стали видеть совершенно другие сценарии окончания украинского конфликта.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.
Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 мар
- Иран атаковал военную базу США в иракском Курдистане
- 10 мар
- Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США
- 9 мар
- Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира
- 9 мар
- Трамп заявил об отсутствии планов по вводу войск в Иран
- 9 мар
- Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа
- 9 мар
- Важно защититься: политолог предположил, как Иран смог бы победить США и Израиль
- 9 мар
- Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке
- 9 мар
- ВМС США нанесли удары по трем иранским судам в Персидском заливе
- 9 мар
- Иран атаковал беспилотниками базу и склады оборудования США на Ближнем Востоке
- 9 мар
- США и Израиль просчитались: политолог о сплоченности элит Ирана
Читайте также
93%
Нашли ошибку?