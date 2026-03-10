«Русские снова в деле»: РФ вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране

Unheard: Россия вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране

Россия вернулась на мировой рынок нефти из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщило британское издание Unheard.

«Русские снова в деле», — подчеркивается в материале.

Упомянуло издание и об угрозе Москвы приостановить поставки «черного золота» в Европу. При этом российская нефть на фоне ситуации на Ближнем Востоке стала наиболее востребованной на рынке.

Отметили в британских СМИ и то, что спустя всего неделю после начала вооруженного противостояния с Ираном, в мире стали видеть совершенно другие сценарии окончания украинского конфликта.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.