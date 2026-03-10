«Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей

Звонок от президента США Дональда Трампа поступил через несколько часов после совещания, которое президент РФ Владимир Путин провел по ситуации на мировом нефтяном рынке. Ормузский пролив перекрыт. Топливо дорожает с каждым днем. В Европе начинается настоящая нефтяная истерия. Германия и Франция собираются вскрывать свои стратегические запасы.

В этих условиях президент поручил правительству проработать вопрос о переводе российских энергоресурсов с европейского рынка на тех, кто готов к честному партнерству. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий рассказывает о том, как меняется энергетическая карта мира.

Состав участников совещания сразу подчеркивает его важность. Энергетический и финансовый блоки правительства, главы крупнейших сырьевых компаний. Владимир Путин предлагает сверить часы — ситуация беспрецедентная.

«Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Поднимут цены на нефть и газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру», — заявил президент России Владимир Путин.

В Вашингтоне явно не рассчитали последствия военной операции против Ирана. Ормузский пролив, через который в прошлом году прошло около трети мирового морского экспорта нефти, фактически заблокирован.

«За срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает. И производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает», — добавил Путин.

Иранские военные с очевидной издевкой предлагают разрешить проход судам тех стран, что выдворят послов США и Израиля. Трампу не до смеха. Сначала он угрожает нарастить удары — аж в 20 раз, потом внезапно предлагает снять часть санкций с российской нефти.

«Мы также снимаем определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции в отношении некоторых стран, мы их снимем», — заявил президент США Дональд Трамп.

Мировые цены на нефть все равно лихорадит. Они то достигают околорекордных отметок, то снова обваливаются. Но здесь куда важнее долгосрочный тренд. Быстро восстановить снабжение не получится.

«Проблема еще заключается в том, что страдают не только пути логистики, но страдают и транспортная инфраструктура, порты, страдают газодобыча, нефтедобыча и, соответственно, хранилища углеводородов», — пояснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

То есть цены как на нефть, так и на газ еще долго не вернутся к «докризисному» уровню. Особенно пострадают страны, которые сами заблаговременно выстрелили себе в ногу. Европейцы решили отказаться от российских энергоносителей, теперь оценивают ущерб.

«Вы, наверное, уже видели на табло некоторых заправок: на позиции дизельного топлива стоит ноль! Потому что дизеля нет!» — сообщил депутат парламента Молдавии Сергей Стефанко.

Дешевому трубопроводному газу из России евробюрократы добровольно предпочли дорогой сжиженный из США и Катара. Теперь удивляются росту цен на 90%. С 2027 года планируют совсем отказаться от нашего голубого топлива. Путин предлагает помочь Старому свету быстрее перестроиться.

«Перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок. Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь. А сделать это уже сейчас. И увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления», — заявил Владимир Путин.

Речь прежде всего о странах Азии. Но проблемы испытывают и оставшиеся европейские партнеры России. Правительство Венгрии вводит потолок цен на нефть.

«Из-за войны с Ираном и украинской нефтяной блокады, к сожалению, международный скачок цен на нефть затронул и Венгрию», — сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Путин на совещании подчеркивает: своих надежных партнеров Россия в беде не оставит, будет наращивать поставки. Впрочем, и другим европейцам оставляет возможность одуматься.

«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры. Пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», — заключил президент.

Для России топливный кризис стал окном возможностей. Владимир Путин поручает расширить географию поставок и, что гораздо важнее, закрепиться на новых рынках. Рано или поздно цены стабилизируются, а партнеры останутся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.