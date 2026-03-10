Израиль ударил по командным пунктам «Хезболлы» в Ливане

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

По данным ЦАХАЛ, там принимались решения о пусках ракет по территории Израиля.

Атаки Израиля на Ливан 10 марта — подробности

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командным пунктам движения "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в ЦАХАЛ, это было сделано в ответ на ракетный обстрел, который был осуществлен по территории Израиля накануне.

Территория Ливана с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке подвергается регулярным атакам, как и территория Израиля.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. 

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.

Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

 

