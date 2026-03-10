Израиль ударил по командным пунктам «Хезболлы» в Ливане
По данным ЦАХАЛ, там принимались решения о пусках ракет по территории Израиля.
Фото: Reuters/Mohamed Azakir
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командным пунктам движения "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как заявили в ЦАХАЛ, это было сделано в ответ на ракетный обстрел, который был осуществлен по территории Израиля накануне.
Территория Ливана с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке подвергается регулярным атакам, как и территория Израиля.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.
Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 мар
- «Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей
- 10 мар
- Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
- 10 мар
- Планы на лето изменились? Стоит ли рассчитывать на доступный отдых в Турции
- 10 мар
- «Топить их веселее»: Трамп прокомментировал удары по иранским судам
- 10 мар
- «Русские снова в деле»: РФ вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране
- 10 мар
- Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США
- 10 мар
- Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне
- 10 мар
- Fars: США атаковали еще одну школу в иранском Хомейне
- 10 мар
- «Железный купол» пробит: новые удары по Израилю и базам США
- 10 мар
- «Почти все»: Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению
Читайте также
93%
Нашли ошибку?