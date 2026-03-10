Глыба льда обрушилась на прохожую на Мясницкой улице в Москве
По данным очевидцев, женщина скончалась.
Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис
Ледяная глыба упала на женщину на Мясницкой улице в Москве, пишет Telegram-канал MSK1.RU. По данным очевидцев, женщина скончалась.
Все произошло у дома № 13. Тротуар обнесли сигнальной лентой, на месте работают сотрудники Следственного комитета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальные снегопады, обрушившиеся на Россию минувшей зимой, привели к масштабным коммунальным авариям по всей стране. Под тяжестью мокрого снега, который эксперты называют тяжелее бетона, происходят обрушения крыш жилых домов, гостиниц и социальных учреждений.
В Татарстане кровля многоквартирного дома обрушилась вместе с частью фасада, в Казани снежная лавина повредила здание хостела. В Рязанской области частично обвалился шифер на крыше детского сада. В Подмосковье и Твери после уборки снега кровли начали протекать, в результате чего затопило квартиры на последних этажах, а жителям приходится самостоятельно подпирать прогнившие перекрытия деревянными балками.
Как поясняют специалисты, мокрый снег в четыре раза тяжелее сухого: на площади 100 квадратных метров слой в полметра может весить до 15 тонн. Эксперты отмечают, что проблема часто кроется не только в бездействии управляющих компаний, но и в ошибках проектирования или некачественном капремонте, когда заказчики экономят на материалах. В случае аварий претензии следует направлять в УК или к застройщику, а при их бездействии — в суд.
