В «Аэрофлоте» рассказали о приостановке рейсов из ОАЭ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Компания выполнит лишь два перелета в ближайшее время.

Когда будет последний рейс Аэрофлота из ОАЭ

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Два завершающих рейса из ОАЭ «Аэрофлот» выполнит 11 марта

Два завершающих рейса из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) авиакомпания «Аэрофлот» выполнит 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Аэрофлот» 11 марта выполнит два завершающих рейса из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам: SU525 и SU521 по маршруту Дубай — Москва, вылет в 13:10 и 15:40», — говорится в сообщении.

Билеты на эти рейсы еще можно приобрести. Полеты будут возобновлены после нормализации обстановки в регионе. Отмечается, что всего из Дубая с 3 марта было выполнено 24 рейса, на которых улетели более 8,7 тысяч пассажиров.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
10 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
10 мар
ОАЭ полностью закрыли крупнейший нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА
10 мар
Иран ударил по американским военным объектам в ОАЭ и Бахрейне
10 мар
Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
10 мар
В столице Катара раздалась серия мощных взрывов
10 мар
В Иране под удар попал аэропорт города Шираз — горят топливные склады
10 мар
«Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей
10 мар
Израиль ударил по командным пунктам «Хезболлы» в Ливане
10 мар
Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
10 мар
Планы на лето изменились? Стоит ли рассчитывать на доступный отдых в Турции
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Токсичный актив: как особняк педофила превратился в проклятие для наследников
19:24
Собянин: 12 тысяч московских школьников обучаются в инженерных классах
19:04
По Брянску нанесен ракетный удар — есть погибшие и раненые
19:03
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
18:50
Правил нет: бывшая сотрудница суперъяхт раскрыла темную сторону роскошных круизов
18:48
Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Больничный по-новому: что изменилось в правилах оформления в 2026 году
Цветы повсюду: прошло 40 дней с убийства девятилетнего Паши в Петербурге
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить