КНДР осудила военное вмешательство США и Израиля в дела Ирана

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

В Пхеньяне назвали недопустимыми попытки свержения режимов и нарушения территориальной целостности.

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Тема:
Война в Иране

КНДР выразила серьезную обеспокоенность действиями Вашингтона и Тель-Авива в отношении Тегерана. Заявление представителя МИД КНДР 11 марта распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Попытки уничтожения политического режима и нарушения территориальной целостности соответствующих стран, вмешательство в их внутренние дела, открытое заявление о попытках свержения режимов и всякие другие риторические угрозы и военные действия ни в коем случае нельзя допускать, а следует подвергать осуждению и отпору со стороны всего мира», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что в Пхеньяне уважают право иранского народа на избрание нового верховного лидера и его суверенный выбор.

Ранее, 1 марта, КНДР уже выступала с резким осуждением военной операции США и Израиля, назвав ее «деспотическим насилием» и призвав страны Ближнего Востока приложить максимум усилий для стабилизации обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал дать международную оценку действиям США и Израиля. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии иранского лидера, Пезешкиан подробно проинформировал российского коллегу об ударах по гражданским объектам республики.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся в результате массированных американо-израильских атак. Иранский президент также выразил признательность России за поддержку, оказываемую Тегерану в рамках вооруженного конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
