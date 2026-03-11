КНДР осудила военное вмешательство США и Израиля в дела Ирана

В Пхеньяне назвали недопустимыми попытки свержения режимов и нарушения территориальной целостности.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
КНДР выразила серьезную обеспокоенность действиями Вашингтона и Тель-Авива в отношении Тегерана. Заявление представителя МИД КНДР 11 марта распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Попытки уничтожения политического режима и нарушения территориальной целостности соответствующих стран, вмешательство в их внутренние дела, открытое заявление о попытках свержения режимов и всякие другие риторические угрозы и военные действия ни в коем случае нельзя допускать, а следует подвергать осуждению и отпору со стороны всего мира», — подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что в Пхеньяне уважают право иранского народа на избрание нового верховного лидера и его суверенный выбор.
Ранее, 1 марта, КНДР уже выступала с резким осуждением военной операции США и Израиля, назвав ее «деспотическим насилием» и призвав страны Ближнего Востока приложить максимум усилий для стабилизации обстановки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал дать международную оценку действиям США и Израиля. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии иранского лидера, Пезешкиан подробно проинформировал российского коллегу об ударах по гражданским объектам республики.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся в результате массированных американо-израильских атак. Иранский президент также выразил признательность России за поддержку, оказываемую Тегерану в рамках вооруженного конфликта.
