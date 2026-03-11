МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив

МИД РФ: есть возможные риски отмены стыковочных рейсов через Персидский залив

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных рисках отмены стыковочных рейсов через страны Персидского залива в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

«При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России», — говорится в публикации ведомства.

Также в МИД напомнили о том, что стоит воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Российских граждан, находящихся в регионе, призвали принимать повышенные меры безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, а также выполнять указания местных властей.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны. Первые рейсы с пассажирами вылетели в воскресенье, 8 марта, из аэропорта Бен-Гурион. При этом сохраняется ряд ограничений.

