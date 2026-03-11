МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив

При поездках в другие страны необходимо осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями министерства и загранпредставительств России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
МИД РФ: есть возможные риски отмены стыковочных рейсов через Персидский залив
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных рисках отмены стыковочных рейсов через страны Персидского залива в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.
«При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России», — говорится в публикации ведомства.
Также в МИД напомнили о том, что стоит воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Российских граждан, находящихся в регионе, призвали принимать повышенные меры безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, а также выполнять указания местных властей.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны. Первые рейсы с пассажирами вылетели в воскресенье, 8 марта, из аэропорта Бен-Гурион. При этом сохраняется ряд ограничений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 мар
- Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель
- 11 мар
- Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана
- 11 мар
- «В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
- 11 мар
- Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
- 11 мар
- Более 50 кораблей иранских ВМС выведены из строя
- 11 мар
- Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
- 11 мар
- В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
- 11 мар
- Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
- 11 мар
- «Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
- 11 мар
- В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
Читайте также
93%
Нашли ошибку?