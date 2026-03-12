Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Стороны подчеркнули неприемлемость ударов по мирному населению и инфраструктуре как в Иране, так и в соседних арабских странах.

Россия и Бахрейн призвали закончить войну в Иране

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Тема:
Война в Иране

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, и Абдель Латыф Аз-Зайяни, его коллега из Бахрейна, обсудили по телефону необходимость прекращения боевых действий вокруг Ирана и важность начала переговоров. Об этом стало известно 11 марта на сайте пресс-службы МИД России.

Лавров и Аз-Зайяни также обсудили, как развивается ситуация в Персидском заливе в свете операции США и Израиля против Ирана.

«С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта», — говорится в публикации.

Глава МИД РФ также заявил о готовности России задействовать все доступные ресурсы для укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Во вторник Лавров провел встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе обсуждения они сосредоточились на обострении обстановки на Ближнем Востоке, вызванном действиями США и Израиля. Лавров отметил, что ситуация в регионе достигла критической точки. Он также подтвердил, что Москва настаивает на необходимости немедленного снижения напряженности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 марта сообщил, что тема требований Ирана к США по возобновлению переговоров не была затронута в ходе переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
