Расчеты 120-мм минометов поразили точку выгрузки продовольствия и боекомплекта.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных систем ежедневно наносят удары по позициям ВСУ.

В этот раз минометчики 11-го армейского корпуса поразили логистическую инфраструктуру противника в Харьковской области. Огнем 120-мм мин уничтожена точка выгрузки продовольствия и боеприпасов, куда доставка велась с помощью наземного роботизированного комплекса.

Часть грузов осталась на поверхности и была уничтожена прямым попаданием. В результате подразделения ВСУ в лесополосе лишились возможности пополнения запасов.

Огонь велся с закрытых позиций, что позволило расчету быстро замаскировать орудие и избежать ответного удара. Координацию действий и передачу изображения обеспечивают штатные средства связи по закрытым каналам.

Начальник радиорелейной станции с позывным «Морфей» отметил, что военнослужащие не используют иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. Вся связь завязана на отечественных разработках, и замедление работы зарубежных сервисов никак не повлияло на выполнение боевых задач.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

