Минометный огонь накрыл грузы ВСУ под Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 120-мм минометов поразили точку выгрузки продовольствия и боекомплекта.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных систем ежедневно наносят удары по позициям ВСУ.
В этот раз минометчики 11-го армейского корпуса поразили логистическую инфраструктуру противника в Харьковской области. Огнем 120-мм мин уничтожена точка выгрузки продовольствия и боеприпасов, куда доставка велась с помощью наземного роботизированного комплекса.
Часть грузов осталась на поверхности и была уничтожена прямым попаданием. В результате подразделения ВСУ в лесополосе лишились возможности пополнения запасов.
Огонь велся с закрытых позиций, что позволило расчету быстро замаскировать орудие и избежать ответного удара. Координацию действий и передачу изображения обеспечивают штатные средства связи по закрытым каналам.
Начальник радиорелейной станции с позывным «Морфей» отметил, что военнослужащие не используют иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. Вся связь завязана на отечественных разработках, и замедление работы зарубежных сервисов никак не повлияло на выполнение боевых задач.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 мар
- Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области
- 11 мар
- Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 мар
- Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации
- 10 мар
- «Ланцеты» срывают ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 мар
- ВС РФ освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
- 9 мар
- Зенитчики показали уничтожение дронов из ЗУ-23-2. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 мар
- Боевые подруги: как медсестры спасают жизни в зоне СВО
- 8 мар
- На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
- 7 мар
- ПВО отразила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 мар
- Экипаж Ка-52м сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
65%
Нашли ошибку?