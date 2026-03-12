Эвакуация в Дубае: дрон попал в жилую высотку
Власти эмирата ведут эвакуацию.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Власти Дубая эвакуировали жителей небоскреба после попадания беспилотника
Этой ночью Иран атаковал нефтяное месторождение в Шардже — об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.
Но судя по кадрам, которые сейчас публикуют в соцсетях, один из беспилотников попал в жилую многоэтажку. Пострадали апартаменты небоскреба, расположенного в престижном районе Дубай-Крик.
Власти эмирата ведут эвакуацию — по предварительным данным, пострадавших нет. Также есть информация о возможном падении дронов и в других районах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Ночь ракет и пожаров: Ближний Восток накрыло новой волной ударов
- 12 мар
- Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана
- 12 мар
- Постпред Китая в ООН назвал нелегитимной операцию США и Израиля против Ирана
- 12 мар
- Небензя назвал резолюцию Совбеза ООН по Ирану предвзятой и односторонней
- 12 мар
- Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана, Россия и Китай воздержались
- 12 мар
- Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США
- 12 мар
- Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
- 11 мар
- «В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
- 11 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 11 марта
- 11 мар
- Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
Читайте также
65%
Нашли ошибку?