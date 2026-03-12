Эвакуация в Дубае: дрон попал в жилую высотку

Власти Дубая эвакуировали жителей небоскреба после попадания беспилотника

Этой ночью Иран атаковал нефтяное месторождение в Шардже — об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Но судя по кадрам, которые сейчас публикуют в соцсетях, один из беспилотников попал в жилую многоэтажку. Пострадали апартаменты небоскреба, расположенного в престижном районе Дубай-Крик.

Власти эмирата ведут эвакуацию — по предварительным данным, пострадавших нет. Также есть информация о возможном падении дронов и в других районах.

