Эвакуация в Дубае: дрон попал в жилую высотку

Эфирная новость 31 0

Власти эмирата ведут эвакуацию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Власти Дубая эвакуировали жителей небоскреба после попадания беспилотника

Этой ночью Иран атаковал нефтяное месторождение в Шардже — об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Но судя по кадрам, которые сейчас публикуют в соцсетях, один из беспилотников попал в жилую многоэтажку. Пострадали апартаменты небоскреба, расположенного в престижном районе Дубай-Крик.

Власти эмирата ведут эвакуацию — по предварительным данным, пострадавших нет. Также есть информация о возможном падении дронов и в других районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
12 мар
Ночь ракет и пожаров: Ближний Восток накрыло новой волной ударов
12 мар
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана
12 мар
Постпред Китая в ООН назвал нелегитимной операцию США и Израиля против Ирана
12 мар
Небензя назвал резолюцию Совбеза ООН по Ирану предвзятой и односторонней
12 мар
Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана, Россия и Китай воздержались
12 мар
Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США
12 мар
Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
11 мар
«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
11 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 11 марта
11 мар
Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Не перебивай меня, я артистка»: чем для певицы Славы обернется скандальный концерт
6:51
Весна принесла болезни: в 20 регионах России взлетела заболеваемость ОРВИ
6:40
Ладога под угрозой: микропластик нашли на дне и в любимой корюшке петербуржцев
6:30
«Газель» сдуло ветром: снежная буря парализовала трассы Башкирии
6:21
Эвакуация в Дубае: дрон попал в жилую высотку
6:10
Ночь ракет и пожаров: Ближний Восток накрыло новой волной ударов

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
Штрафы за жестокое обращение с животными хотят увеличить до миллиона рублей
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео