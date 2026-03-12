Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

В исламской республике сообщили об успешной кибератаке.

Как Иран ответил на удары Израиля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Кибератака Ирана вывела из строя систему израильских железных дорог. Об этом сообщило агентство Fars.

«Израильские железные дороги взломаны», — сообщается в публикации.

Как утверждает издание, все станции ж/д-сети еврейского государства опасны для передвижения и останутся таковыми до дальнейшего уведомления.

Ранее ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
12 мар
Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
12 мар
ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА
12 мар
Эвакуация в Дубае: дрон попал в жилую высотку
12 мар
Ночь ракет и пожаров: Ближний Восток накрыло новой волной ударов
12 мар
Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана
12 мар
Постпред Китая в ООН назвал нелегитимной операцию США и Израиля против Ирана
12 мар
Небензя назвал резолюцию Совбеза ООН по Ирану предвзятой и односторонней
12 мар
Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана, Россия и Китай воздержались
12 мар
Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США
12 мар
Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:34
Портятся мгновенно, даже яйца: какую еду нельзя хранить в холодильнике
8:30
Жировые ловушки, пластика и лифтинг: секреты омоложения Довлатовой, Прилучного и Сотниковой
8:27
Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
8:15
Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
8:00
Разведен, но не одинок? Что происходит в личной жизни Марка Богатырева
7:59
ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Российская артиллерия разнесла позиции операторов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео