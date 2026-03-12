Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля

Кибератака Ирана вывела из строя систему израильских железных дорог. Об этом сообщило агентство Fars.

«Израильские железные дороги взломаны», — сообщается в публикации.

Как утверждает издание, все станции ж/д-сети еврейского государства опасны для передвижения и останутся таковыми до дальнейшего уведомления.

Ранее ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

