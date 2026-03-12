ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы Калифорнии о потенциальной угрозе атак Исламской Республики Иран с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Согласно бюллетеню ФБР, Иран еще в начале февраля 2026 года якобы планировал «внезапно» атаковать неуказанные цели в американском штате с помощью БПЛА, запущенных с неопознанного судна у американской береговой линии.

Уточняется, что удар должен был стать ответом на атаку США по Ирану.

Ранее Иран пригрозил применить «сокрушительное оружие».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.