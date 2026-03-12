Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены

Центры размещения беженцев в ливанской Сайде переполнены

Беженцы, спасающиеся в ливанском городе Сайда от конфликта на Ближнем Востоке, вынуждены спать на улицах из-за переполненных центров содержания. Об этом 5-tv.ru сообщил журналист Али Хашишо.

Количество приезжих уже превысило 15 тысяч человек. В качестве пунктов временного размещения (ПВР) используются 24 школы. Также спасшихся от боевых действий мирных жителей подселили к сотням местных семей. Часть искателей убежища воспользовалась арендным жильем или поселилась у родственников.

ПВР не выдерживают огромного потока беженцев, многие не имеют даже спального места. Особенно тяжело людям с инвалидностью — Хусейн Фарес из города Марун ар-Рас рассказал, что вынужден спать, положив голову на стол, кровати попросту нет.

«Надеюсь, что нам помогут обеспечить основные потребности. Мы надеемся вернуться в наши дома и на нашу землю», — сказал он.

Ранее постпред Ирана при ООН заявил, что удары по мирным гражданам являются военными преступлениями.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

