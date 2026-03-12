Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 12 марта

Военная операция США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке продолжается тринадцатый день. Самые главные события, произошедшие за 12 марта, собрали в материале 5-tv.ru.

Разговоры о мире

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к миру, но выдвинул встречные требования. По его словам, США должны признать неотъемлемые права Ирана, выплатить компенсации и принять международное обязательство не допускать повторной агрессии.

Позицию Пезешкиана подтвердил и посол исламской республики в России Казем Джалали. Он также добавил, что переговоры невозможны до завершения военного конфликта, однако Иран будет бороться «до конца».

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в первый час после старта военной операции США якобы сумели полностью одолеть Иран. По мнению Трампа, поставленные задачи были выполнены практически мгновенно, что предопределило исход противостояния в самом его начале.

Резолюция ООН

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую удары Ирана по ряду стран региона. Проект поддержали 13 членов Совбеза. В резолюции осуждаются нападения на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию.

При этом российский проект резолюции был отклонен. Постпред РФ при ООН Василий Небензя разочарован, что Совбезу не удалось принять сбалансированный документ, нацеленный на деэскалацию.

«К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи», — подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, Россия предлагала авторам бахрейнской резолюции включить в текст осуждение ударов не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, однако предложение было проигнорировано.

Беженцы в Ливане

По данным ООН, число беженцев в Ливане достигло 700 тысяч человек и продолжает расти. Среди них не только жители юга республики, но и палестинцы, которые прибыли из сектора Газа.

Центры размещения беженцев уже не способны принять растущее число переселенцев. Больше 15 тысяч человек разместили на стадионах, в больницах и школах, но мест на всех не хватает. Помощь беженцам также оказывают представители Русского дома в Бейруте, а также члены российской диаспоры.

Новая серия ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую широкомасштабную волну ударов по территории Ирана. Пресс-служба армии уточнила, что военные атакуют исламскую республику сразу в нескольких направлениях одновременно.

Атакован ядерный центр «Талеган», расположенный в Иране. Как утверждают израильские военные, республика применяла этот комплекс для «развития ключевых возможностей в области создания ядерного оружия».

Кроме того, ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абу-Дхарра Мохаммади, который выступал координатором в ракетных войсках движения «Хезболла» в Бейруте.

ВС Ирана в свою очередь нанесли удар по трем объектам Израиля. Атаке подверглись наблюдательные вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары авиабаз Пальмахим и Увда. Также удар пришелся по штаб-квартире «Шин Бет» израильской службы безопасности.

Под удар Ирана попали и порты Бахрейна, Арабских Эмиратов, Омана и Ирака.

Первое публичное выступление Хаменеи

Во время своего первого публичного выступления новый верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран отомстит за погибших от рук США и Израиля.

Аятолла вспомнил атаку на начальную школу для девочек в городе Минаб, в результате которой погибли более 179 учениц и преподаватели.

Хаменеи также рассказал о гибели своей супруги и сестры в результате военной операции.

Рост цен на нефть

Цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent составили 100,22 доллара за баррель. Резкое повышение стоимости на «черное золото» произошло на фоне сообщений об авариях судов в водах Персидского залива и закрытии нефтяных терминалов.

Кроме того, иракский чиновник заявил СМИ, что нефтяные порты «полностью прекратили работу».

Ормузский пролив

Напряженность стремительно нарастает и в Ормузском проливе. У берегов Ирака в ночь на 12 марта были атакованы нефтяные танкеры. Как минимум три судна получили серьезные повреждения.

По данным арабских СМИ, суда могут быть связаны с американскими компаниями. По предварительным данным, погиб один человек, 38 моряков удалось спасти. Их эвакуировали силы иракского флота.

