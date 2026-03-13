США перебрасывают комплексы ПРО из Южной Кореи на Ближний Восток

Ситуация на Ближнем Востоке влияет на большинство стран континента. Та же Южная Корея лишилась сразу нескольких американских комплексов противоракетной обороны.

На видео попали шесть машин, которые вывозят с военной базы Сонджу пусковые установки. Предполагается, что США перенаправят их на Ближний Восток для укрепления линии обороны. В попытке защитить одного своего союзника — Израиль — Штаты ставят под угрозу другого.

Теперь ПВО Южной Кореи не способно в полной мере обеспечить защиту населения от потенциальной атаки — например, со стороны КНДР.

