США перебрасывают комплексы ПРО из Южной Кореи на Ближний Восток
В попытке защитить одного своего союзника, Израиль, Штаты ставят под угрозу другого.
Фото, видео: Широков Андрей/ТАСС; 5-tv.ru
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на большинство стран континента. Та же Южная Корея лишилась сразу нескольких американских комплексов противоракетной обороны.
На видео попали шесть машин, которые вывозят с военной базы Сонджу пусковые установки. Предполагается, что США перенаправят их на Ближний Восток для укрепления линии обороны. В попытке защитить одного своего союзника — Израиль — Штаты ставят под угрозу другого.
Теперь ПВО Южной Кореи не способно в полной мере обеспечить защиту населения от потенциальной атаки — например, со стороны КНДР.
