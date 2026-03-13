В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Неизвестное устройство сработало рядом с участниками акции.

В Тегеране произошел взрыв вблизи массовой демонстрации

Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Тема:
Война Израиля и Ирана

В Тегеране во время массового шествия сработало неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщило агентство Fars.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию рядом с местом проведения демонстрации.

Митинг прошел в пятницу, 13 марта, по всей стране и был посвящен поддержке палестинцев и протесту против политики Израиля.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военно-промышленным объектам в иранских городах Тегеран, Шираз и Ахваз. Израильская авиация поразила подземный ракетный центр, а также командные пункты.

Тема:
Война Израиля и Ирана
