Мстил за семью? Подробности стрельбы в синагоге в Мичигане

Нападавшим оказался выходец из Ливана.

Стрелявший в мичиганской синагоге мстил за погибших родственников

Ситуация на Ближнем Востоке стала причиной нападения на синагогу в США. Появляются новые подробности об инциденте в Мичигане. Власти установили личность преступника — это выходец из Ливана. В ночь перед преступлением он опубликовал фотографии своей семьи, которая погибла в результате ударов Израиля по Ливану. Напомню, нападавшего ликвидировали на месте. На машине, начиненном взрывчаткой, он протаранил синагогу и открыл стрельбу.

Ранее в Мичигане произошла трагедия, унесшая жизни сразу двух человек — 34-летней беременной женщины и ее новорожденного сына. Об этом писал 5-tv.ru.

Эшли Уильямс была смертельно ранена. Женщину доставляли в больницу. Однако по дороге она скончалась. Эшли находилась на шестом месяце беременности. Врачи экстренно приняли роды. Мальчика назвали Исайя Райан.

Спустя два дня ребенок умер от полученных травм. Об этом семья сообщила на странице GoFundMe, где собирали средства на медицинские расходы.

