ЮНЕСКО подтвердила повреждения объектов мирового наследия в Иране

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Возможно, пострадали и археологические раскопки Тира в Ливане.

В Иране повреждены объекты всемирного наследия

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Война Израиля и Ирана

ЮНЕСКО получила информацию о повреждении объектов Всемирного наследия в Иране, а также допускает, что в результате военной операции США и Израиля мог пострадать и объект в Ливане. Об этом говорится в заявлении организации.

Пока ЮНЕСКО не может направить на Ближний Восток специалистов для оценки состояния поврежденных объектов.

По информации агентства ТАСС, повреждения получили дворец Голестан, павильон Чехель-Сотун в комплексе «Персидский сад», мечеть Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также здания музейного комплекса, расположенного рядом с буферной зоной доисторических памятников долины Хорремабад. Также могли пострадать археологические раскопки Тира в Ливане.

В ЮНЕСКО выразили серьезную озабоченность по поводу сохранности объектов наследия в зоне конфликта и сообщили, что передали географические координаты объектов, находящихся под угрозой, всем причастным сторонам.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану.

Тема:
Война Израиля и Ирана
13 мар
Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
13 мар
Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля
13 мар
Горящий Ближний Восток: новые удары по Эмиратам, Израилю и Ливану
13 мар
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
13 мар
Дубай пустеет: туристы покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке
13 мар
«На грани»: Гросси о близости ядерной катастрофы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке
13 мар
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
13 мар
Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике
13 мар
В Тегеране неподалеку от места проведения массового шествия прогремел взрыв
13 мар
ЦАХАЛ атаковал военно-промышленные объекты в иранских Тегеране, Ширазе и Ахвазе
