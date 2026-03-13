ЮНЕСКО подтвердила повреждения объектов мирового наследия в Иране
Возможно, пострадали и археологические раскопки Тира в Ливане.
Фото: Reuters/Mohamed Azakir
ЮНЕСКО получила информацию о повреждении объектов Всемирного наследия в Иране, а также допускает, что в результате военной операции США и Израиля мог пострадать и объект в Ливане. Об этом говорится в заявлении организации.
Пока ЮНЕСКО не может направить на Ближний Восток специалистов для оценки состояния поврежденных объектов.
По информации агентства ТАСС, повреждения получили дворец Голестан, павильон Чехель-Сотун в комплексе «Персидский сад», мечеть Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также здания музейного комплекса, расположенного рядом с буферной зоной доисторических памятников долины Хорремабад. Также могли пострадать археологические раскопки Тира в Ливане.
В ЮНЕСКО выразили серьезную озабоченность по поводу сохранности объектов наследия в зоне конфликта и сообщили, что передали географические координаты объектов, находящихся под угрозой, всем причастным сторонам.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
