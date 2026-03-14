Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района
Также было повреждено техническое судно.
Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine
В порту «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.
По информации ведомства, также из-за падения обломков дронов повреждено техническое судно, на территории причала возникло локальное возгорание.
Пострадавших экстренно госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Возгорание удалось успешно ликвидировать. На месте происшествия работают сотрудники специальных и экстренных служб.
Днем ранее, в городе Грайворон Белгородской области от удара FPV-дрона ВСУ погиб один человек. Мужчина со множественными травмами был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
В тот же день осколочное ранение получил житель села Грузское Борисовского округа.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Боевики используют не только беспилотники, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.
