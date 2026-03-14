WSJ: в ходе конфликта в Иране погибли 13 военных США и десять тяжело ранены

Минимум 13 американских военных погибли с начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, после двух недель вооруженного конфликта на Ближнем Востоке 13 военнослужащих США погибли, десять получили серьезные ранения и около 200 легкие. Уточняется, что из этих 200 порядка 170 солдат вернулись в строй.

Также сообщается о том, что в результате крушения американского самолета-заправщика KC-135 погибли шесть человек.

Ранее Пентагон США подтвердил потерю воздушного судна KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость». В Центральном командовании Вооруженных сил США уточнили, что инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, однако подчеркнули, что крушение не стало результатом вражеского огня или огня по своим.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

