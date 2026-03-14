На Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Скорость солнечного ветра достигла 700 километров в секунду.

На Земле началась продолжительная магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. <…> Это вторая магнитная буря марта, но первая значимая», — говорится в публикации лаборатории.

Специалисты пояснили, что магнитная буря связана с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, вызванного корональной дырой на Солнце. Поток плазмы ускорился до 700 километров в секунду, что вдвое превышает обычные показатели (300–400 километров в секунду), и пока не демонстрирует признаков спада.

«Буря на редкость стабильная — все девять часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне — G1.7, соответствующем среднему событию», — отметили ученые.

По прогнозам, буря продлится до двух-трех суток. При этом ученые не исключают временной стабилизации обстановки в ближайшие часы.

В пятницу, 13 марта, в Лаборатории ИКИ РАН сообщали, что на Солнце впервые за три недели произошла мощная вспышка длительностью около 20 минут. Эксперты отметили, что этому явлению предшествовало продолжающееся уже почти месяц проседание активности на Солнце.

Магнитные бури
12 мар
Космический шторм на подходе: когда ждать мощной магнитной бури
11 мар
Будет буря или нет: жителей Земли ждет подарок из космоса на 12 марта 2026
10 мар
Магнитные бури будут мучить россиян весь март
6 мар
Выше обычного: геомагнитный прогноз на 6 марта
5 мар
Магнитные бури 5 марта 2026 года: к чему готовиться метеозависимым жителям Земли
17 февр
На Солнце появилась корональная дыра в форме дракона — к чему готовиться
16 февр
Космический «сюрприз»: какой будет магнитная активность 16 февраля
15 февр
Геомагнитная активность усилилась: зафиксирована вторая магнитная буря в феврале
7 февр
Мощный выброс плазмы: геомагнитный прогноз на 7 февраля
5 февр
Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля
+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео