Скорость солнечного ветра достигла 700 километров в секунду.
ИКИ РАН: на Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны
На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. <…> Это вторая магнитная буря марта, но первая значимая», — говорится в публикации лаборатории.
Специалисты пояснили, что магнитная буря связана с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, вызванного корональной дырой на Солнце. Поток плазмы ускорился до 700 километров в секунду, что вдвое превышает обычные показатели (300–400 километров в секунду), и пока не демонстрирует признаков спада.
«Буря на редкость стабильная — все девять часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне — G1.7, соответствующем среднему событию», — отметили ученые.
По прогнозам, буря продлится до двух-трех суток. При этом ученые не исключают временной стабилизации обстановки в ближайшие часы.
В пятницу, 13 марта, в Лаборатории ИКИ РАН сообщали, что на Солнце впервые за три недели произошла мощная вспышка длительностью около 20 минут. Эксперты отметили, что этому явлению предшествовало продолжающееся уже почти месяц проседание активности на Солнце.
