Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 162 0

Аэропорты вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 14 марта

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Собянин: число сбитых беспилотников над Москвой достигло 16

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) достигло 16 штук. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Пресс-служба российской авиации, в свою очередь, сообщила, что в аэропортах Внуково и Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
Последние новости

16:00
ЭКО без страха? Ученые оценили риск рака после применения репродуктивных технологий
15:37
В Германии хотят уменьшить пособия по безработице для украинцев
15:12
Восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец в Чувашии
15:11
Шесть человек пострадали из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области
15:00
Кровоточат десна: какие проблемы полости рта являются симптомами рака кишечника
14:45
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16

