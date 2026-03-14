На подлете к Москве сбили 47 беспилотников за 9 часов
На местах падения дронов работают экстренные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 47 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Беспилотная атака началась сегодня около полудня. На местах падения сбитых дронов работают экстренные службы.
В целях безопасности вводили временные ограничения в работе московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области шесть человек пострадали от удара украинских беспилотников. В Максимовке FPV-дрон взорвался на промышленном объекте, ранив мужчину. В Новой Таволжанке беспилотник попал в «ГАЗель», в результате чего пострадали мужчина и женщина. В Шебекине под удар попали два человека, получившие минно-взрывные травмы. Также был атакован боец подразделения «Орлан», его госпитализировали. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь.
