Выжидание Анкары и подготовка Пекина: что скрыто за эскалацией на Ближнем Востоке

Во всей этой круговерти из виду теряются несколько факторов, которые еще толком не сыграли, но могут перевернуть ситуацию на Ближнем Востоке. И первый из них — позиция Турции. Это один из лидеров мусульманского мира, страна с крупнейшей сухопутной армией в регионе, и Иран ей явно не друг.

Но Эрдоган если кого и осуждает в нынешнем конфликте — так это Израиль. Эрдоган заявил, что премьер Нетаньяху — величайшая катастрофа еврейского народа после Холокоста.

Это не в первый раз, когда израильского лидера турецкие политики сравнивают с Гитлером. Но раньше — по поводу Палестины и сектора Газа, а теперь — применительно к бомбежкам Ирана. Но при всех громких словах Анкара не действует — и, мне думается, вполне сознательно.

За время нынешнего конфликта три ракеты, якобы иранские, были сбиты над турецкой территорией. То есть уже есть три повода ответить — и втянуться самим в заваруху. Если и есть армия в регионе, способная войти в Иран с суши, — это турецкая.

Но Эрдоган не спешит: исход схватки не очевиден, а втянуться — значит ослабнуть, значит сделать подарок конкурентам. Прежде всего — тому же Израилю.

В Израиле, кстати, уже говорят открыто: «Вы, Турция, можете быть следующей после Ирана». И вот на что с особой тревогой, мне кажется, смотрит Анкара: ведь Израиль не отказался от идеи свергнуть режим в Иране с помощью уличных беспорядков, и впервые премьер Нетаньяху признался, что вооружает иранскую оппозицию.

«Я не отрицаю это. Но что я могу сказать на 100 процентов — что режим в Тегеране может быть свергнут и без усилий иранского народа. Мы проинформировали иранцев — помощь уже в пути. Мы знаем, мы надеемся, что этот режим падет, и проблема будет решена», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

А разве эта логика не применима к Турции? Если правительство Эрдогана падет, проблема Израиля тоже будет решена во многом. А там власть правящей партии уже который год висит на волоске — уличные протесты, заговор военных с расстрелом правительственных зданий с вертолетов, чего только не было. То, что качается, рано или поздно упадет — если посильнее толкнуть. Так что в этом треугольнике «Иран — Израиль — Турция» еще не расставлены все точки над i.

Второй фактор — Китай. Главный покупатель иранской нефти. Но Китай как будто молчит. Испугался? Или Китай сосредотачивается?

Японцы тут с удивлением заметили, как китайские рыбаки зачем-то тренируются выстраивать в море многокилометровые фигуры. Неужели ради любви к искусству?

К началу года Пекин накопил около 1,2 миллиарда баррелей нефти — на четверть больше стратегического запаса США. Плюс золото, медь, редкоземельные элементы — скупает все, не продает ничего. Параллельно идет перенос производств вглубь страны.

Яркий пример — город Баотоу на границе с Монголией, в тысяче километров от побережья. Там выстраивают полную цепочку — от добычи редкоземов до выпуска дронов и гуманоидных роботов. Другие города копируют модель. В Пекине, похоже, помнят программу Мао «Третий фронт» 1964 года и советский опыт конца 1930-х годов, когда мы готовились к большой войне.

Так вот, точно такую же масштабную подготовку к чему-то отмечают и американские, и наши специалисты по Китаю. И трудно упрекнуть Пекин в чрезмерной осторожности, когда за каких-то два месяца США «вынесли» двух партнеров Китая. В январе — захват Мадуро, венесуэльская нефть потекла мимо Пекина. В феврале начали бомбежку Ирана. Давление по всем азимутам.

В Пекине понимают: это несовпадения. Это преамбула. На апрель запланирована поездка Трампа в Китай, она пока не отменена. И все может развернуться самым неожиданным образом.

И, наконец, третий фактор — найдется ли у США и Израиля противоядие против иранских дронов и ракет.

Западные СМИ пестрят заголовками об украинских специалистах. Якобы 11 стран Залива запросили помощь, в четыре уже отправили группы дронщиков. Зеленский снова на первых полосах. Статьи — как рекламные.

Хотя, может, и правда рекламные, в смысле, проплаченные. Но давайте разберемся. Украинские дроны-перехватчики работают против «Шахедов», но бессильны против баллистики. «Прикрыть Ближний Восток» несколько десятков специалистов не могут. Личный пиар Зеленского, не более. Трамп, который терпеть не может, когда кто-то пиарится на нем, уже осадил «помогаторов».

