FIA отменила этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии
Также отменен футбольный матч в Катаре за титул «Финалиссимы».
Фото: © РИА Новости/Sputnik
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены, указано в пресс-релизе организаторов.
Кроме того, футбольный матч за титул «Финалиссимы» между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки, также отменен в Катаре, сообщает El Chiringuito.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США обладают всеми необходимыми ресурсами для самостоятельной защиты от атак дронов и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. Вашингтон способен в одиночку справляться с угрозами, возникающими в ходе обострения отношений с Ираном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 мар
- Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве
- 14 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 14 марта
- 14 мар
- «Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера
- 14 мар
- «Горы пепла»: в Иране пообещали ответить США на удары по энергообъектам
- 14 мар
- В столице Ирака произошла атака на посольство США
- 14 мар
- КСИР опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова Харк
- 14 мар
- Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк
- 14 мар
- Доллар крепнет, евро падает: почему США выгоден хаос на Ближнем Востоке
- 14 мар
- Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители руководства Израиля
- 13 мар
- Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
Нашли ошибку?