FIA отменила этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии

Также отменен футбольный матч в Катаре за титул «Финалиссимы».

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены, указано в пресс-релизе организаторов.

Кроме того, футбольный матч за титул «Финалиссимы» между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки, также отменен в Катаре, сообщает El Chiringuito.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США обладают всеми необходимыми ресурсами для самостоятельной защиты от атак дронов и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. Вашингтон способен в одиночку справляться с угрозами, возникающими в ходе обострения отношений с Ираном.

