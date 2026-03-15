Иранский снаряд разрушил часть здания в израильском Эйлате

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Местные жители привыкли к регулярным тревогам.

Фото, видео: Reuters/Bilal Jawich; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Иранский снаряд разрушил часть здания в израильском городе Эйлат. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

«Полностью уничтожена эта часть здания. Вы видите, насколько сильная волна удара от всего лишь одной кассетной части баллистической ракеты Ирана», — рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

По словам журналиста, израильские власти будут оценивать масштаб ущерба, чтобы возместить компенсацию владельцам дома.

Один из местных жителей рассказал, что они привыкли к регулярным тревогам. При звуке сирены они сразу направляются в укрытия и ждут разрешения покинуть безопасное место.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским о сотрудничестве в вопросе перехвата иранских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

