В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты

Специалисты связывают это с ближневосточным конфликтом.

Война Израиля и Ирана

В России зафиксирован резкий рост цен на видеокарты. Эксперты связывают это с конфликтом на Ближнем Востоке.

По данным аналитиков, самые популярные модели прибавили в стоимости до 30%. Причина в сложности с логистикой: большинство поставок из Азии идут через Ормузский пролив, из-за чего у компаний выросли издержки. Во-первых, на страховку, во-вторых, многие перевозчики просто отказываются выполнять заказы.

Кроме того, крупным поставщиком компонентов является Израиль, где сейчас резко сократилось производство. Говорить о дефиците пока рано, но многие продавцы повышают стоимость заблаговременно.

Как ранее писал 5-tv.ru, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин спрогнозировал повышение цен на смартфоны и компьютеры из-за подорожания комплектующих на мировых рынках. 

Основным фактором удорожания стала оперативная память: спрос на нее резко вырос на фоне масштабных закупок со стороны крупных IT-компаний. 

Война Израиля и Ирана
