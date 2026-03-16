В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
Специалисты связывают это с ближневосточным конфликтом.
В России зафиксирован резкий рост цен на видеокарты. Эксперты связывают это с конфликтом на Ближнем Востоке.
По данным аналитиков, самые популярные модели прибавили в стоимости до 30%. Причина в сложности с логистикой: большинство поставок из Азии идут через Ормузский пролив, из-за чего у компаний выросли издержки. Во-первых, на страховку, во-вторых, многие перевозчики просто отказываются выполнять заказы.
Кроме того, крупным поставщиком компонентов является Израиль, где сейчас резко сократилось производство. Говорить о дефиците пока рано, но многие продавцы повышают стоимость заблаговременно.
Как ранее писал 5-tv.ru, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин спрогнозировал повышение цен на смартфоны и компьютеры из-за подорожания комплектующих на мировых рынках.
Основным фактором удорожания стала оперативная память: спрос на нее резко вырос на фоне масштабных закупок со стороны крупных IT-компаний.
- 16 мар
- Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу
- 16 мар
- Топливный объект поврежден при атаке беспилотника на аэропорт Дубая
- 16 мар
- «Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина
- 16 мар
- В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747
- 16 мар
- Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже
- 15 мар
- КСИР предупредил, что удары по острову Харк усугубят ситуацию на рынках нефти
- 15 мар
- Иранский снаряд разрушил часть здания в израильском Эйлате
- 15 мар
- «Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране
- 15 мар
- Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для поддержки Ирана
- 15 мар
- Patriot — не панацея: главный урок ближневосточного конфликта
