Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу

Андрей Черненко
Видеозапись с ошибочными ответами была сделана в начале марта.

Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/ТАСС

Депутаты Европарламента не справились с заданием найти Иран на карте. Это вызвало бурную реакцию общественности и скандал, сообщает французское издание Le Parisien.

Видеозапись с ошибочными ответами депутатов была сделана в начале марта, но внимание привлекла только на выходных. Сотни пользователей возмутились, а в Европарламенте разразился скандал.

По словам Манон Обри из левой партии «Непокорившаяся Франция», эти ошибки были бы забавными, если бы Европарламент не обсуждал войну между США и Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей. Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива Тегеран объявил о старте ответной операции. Иран нанес удары не только по израильской территории, но по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Так в конфликт оказались втянуты многие государства. Боевые действия продолжаются уже больше двух недель.

16 мар
В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
16 мар
«Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина
16 мар
В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747
16 мар
Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже
15 мар
КСИР предупредил, что удары по острову Харк усугубят ситуацию на рынках нефти
15 мар
«Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране
15 мар
Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для поддержки Ирана
15 мар
Patriot — не панацея: главный урок ближневосточного конфликта
15 мар
Выжидание Анкары и подготовка Пекина: что скрыто за эскалацией на Ближнем Востоке
15 мар
«Санкции вернутся»: Трамп раскрыл планы на экспорт нефти из России
Последние новости

8:15
В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
8:00
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
7:48
Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
7:30
Расчеты дронов уничтожили ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Мошенники атакуют маркетплейсы: какие методы воровства они используют
7:00
Средокрестная неделя: как провести четвертую седмицу Великого поста

Сейчас читают

Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
Неожиданные награждения и новые рекорды: как прошла премия «Оскар-2026» и кто стал победителем
Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео